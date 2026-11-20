Kastamonu sabahında yoğun sis çevre yollarında görüşü 50 metreye düşürdü

Kastamonu'da son bir haftadır devam eden sis, kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Yoğun sis nedeniyle çevre yollarında görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı ve sürüş koşulları zorlaştı.

Ulaşımda yaşanan etkiler:

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara yönüne seyahat eden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle hızlarını azaltmak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, araç trafiğinin akışını yavaşlatarak ulaşımda aksamaya yol açtı.

sisin yoğunlaştığı bölgeler:

Sis özellikle Kuzeykent Mahallesi, Doğu Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu çevresinde yoğunlaşarak görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Bu noktalarda sürücüler dikkatli olmak ve hızlarını kontrol altında tutmak zorunda kaldı.

Kısa mesafede sürüş güvenliğini etkileyen bu durum, kent içi ve çevre yolunda seyahat edenler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sabah saatlerindeki yoğunluğun yer yer gün içinde de etkili olduğu gözlemlendi.

KASTAMONU’DA ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, ÖZELLİKLE ŞEHİR MERKEZİ VE ÇEVRE YOLLARINDA ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ.