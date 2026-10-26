Kastamonu üniversitesi Ankara'da binicilikte çifte şampiyonluk kazandı

yarışmada elde edilen dereceler:

Kastamonu Üniversitesi binicilik ekibi, Ankara'da düzenlenen Red Pony Kupası Engel Atlama Yarışmalarında önemli dereceler elde ederek üniversiteyi başarıyla temsil etti. Öğretim Görevlisi Ayhan Şanlı yönetimindeki Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu takımı, organizasyonun ilk gününde Bahar Gülse Çeliker'in Sirius de Virton isimli atıyla birincilik elde etmesiyle öne çıktı.

Aynı gün ekip genel klasmanında da birinci olan Kastamonu Üniversitesi, yarışmaya iki birincilikle başladı. Etkinliğin ikinci gününde Çeliker, bireysel performansını sürdürerek üçüncülük kupasını kazandı ve takımın toplam başarısına katkıda bulundu.

altyapı yatırımları ve geçmiş başarılar:

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu ekibi, geçen yıl katıldığı organizasyonda tek üniversite olarak yer almış ve birincilik kupası kazanmıştı. Bu yıl elde edilen dereceler, geçen yılın başarısının üzerine koyulduğunu gösterdi. Üniversitenin atçılık programı, başta Rektörlük desteği olmak üzere yapılan yatırımlarla güçlendirildi.

Bin metrekarelik kapalı manej ve bünyesindeki atlarla yürütülen Atçılık ve Antrenörlüğü Programı sayesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânları artırıldı. Bu altyapı, sporcu öğrencilerin yarış tecrübesini mesleki gelişime dönüştürmelerine olanak sağlamak üzere planlandı.

teşekkür ve gelecek hedefleri:

Organizasyon sonrası yapılan değerlendirmede, sağlanan destekler nedeniyle Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile finansman katkısı sunan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı'na teşekkür edildi. Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tolga Ulusoy, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ekip şefi Ayhan Şanlı ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Ulusoy, öğrencilerin hem mesleki hem sportif gelişimini desteklemeyi ve Kastamonu Üniversitesini ulusal yarışmalarda yeni başarılarla temsil etmeye devam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Elde edilen çifte başarı, üniversitenin binicilik alanındaki görünürlüğünü artırırken genç sporcuların deneyim kazanmasına da katkı sundu.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI ÖĞRENCİSİ BAHAR GÜLSE ÇELİKER, ANKARA RED PONY KUPASI’NDA İLK GÜN BİRİNCİLİK, İKİNCİ GÜN İSE ÜÇÜNCÜLÜK KUPASINI KAZANDI.