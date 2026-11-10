Kastamonu Üniversitesi Leiden sıralamasında küresel ve bölgesel konumunu gösterdi

Kastamonu Üniversitesi, Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından açıklanan Leiden Ranking Open Edition 2026 sonuçlarında dünya genelinde 2 bin 22’nci, Avrupa düzeyinde ise 599’uncu sırada yer aldı. Alan bazlı değerlendirmede ise Yaşam ve Yer Bilimleri kapsamında Türkiye genelinde 24’üncü sıraya konumlandı.

Sıralamanın dayanakları:

Leiden Ranking Open Edition 2026, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını, OpenAlex veri tabanından elde edilen yayın ve atıf verileri üzerinden puanlayarak oluşturuluyor. Sıralama; bilimsel etki, araştırma iş birlikleri ve açık erişim gibi göstergeleri dikkate alıyor ve kurumların uluslararası alandaki araştırma faaliyetlerine ilişkin karşılaştırmalı veri sağlıyor.

Kastamonu Üniversitesi'nin genel sıralamadaki konumu, yayın sayısı esaslı değerlendirmede elde edilen sonuçlara dayanırken, alan bazlı başarı Yaşam ve Yer Bilimleri'ndeki göreli performansı yansıtıyor. Bu veriler, üniversitenin hangi alanlarda görünürlük ve etki oluşturduğuna dair nicel bir çerçeve sunuyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Leiden Ranking 2026 sonuçlarının üniversitenin bilimsel yayın performansı ve uluslararası görünürlüğü açısından değerli göstergeler sunduğunu belirtti. Topal, uluslararası sıralamaların yalnızca mevcut konumu ortaya koyan bir ölçüt olmadığını; aynı zamanda bilimsel üretimin niteliğini ve sürdürülebilir gelişimini takip etme aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rektörlüğün açıklamasında, üniversitenin araştırma, yayın ve bilimsel iş birliklerini geliştirici çalışmalara devam ettiği, elde edilen sıralama sonuçlarının bu çabaların izlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ,