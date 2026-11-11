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eğitim-bir-sen muğla teşkilatı yeni dönem için toplandı

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, yeni dönemin yol haritasını belirlemek için 13 ilçe ve kurum temsilcileriyle geniş katılımlı toplantı düzenledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

eğitim-bir-sen muğla teşkilatı yeni dönem için toplandı

eğitim-bir-sen muğla yeni dönem planlaması:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, yeni dönemin yol haritasını belirlemek ve teşkilat çalışmalarını değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Şube Başkanı Önder Uçak başkanlık ederken, şube yönetimi, 13 ilçe temsilciliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Üniversite Temsilciliği ve Kadın Komisyonu temsilcileri de hazır bulundu.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Gündemde genel kurul sürecinin ardından yürütülecek çalışmalar, teşkilatın hedefleri ve eğitim çalışanlarının hak mücadelesi yer aldı. Katılımcılar; ilçe teşkilatlarıyla eşgüdümlü hareket edilmesi, kadın komisyonunun rolünün güçlendirilmesi ve üniversite temsilciliğinin süreçlere dahil edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin iletişim, eğitim programları ve saha çalışmalarının planlanması üzerinde duruldu.

takdir ve birlik mesajı:

Şube Başkanı Önder Uçak, seçim sürecinde emek veren teşkilat üyelerine teşekkür ederek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Geride kalan dört yıllık dönemde şube yönetiminde, ilçe başkanlıklarında ve Kadın Komisyonu Başkanlığında görev alarak sendikaya emek verenlere plaket takdim edildi. Uçak, toplantıda şu değerlendirmeyi paylaştı: "Emekleri, gayretleri ve teşkilatımıza kattıkları değer için her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de aynı gönül bağı ve kardeşlik hukuku içerisinde birlikte yürümeye devam edeceğiz".

Toplantı, önceliklerin netleştirilmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak saha çalışmaları için yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi. Teşkilat, istişare kültürünü esas alarak 13 ilçede ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmayı sürdürecek.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ TARAFINDAN YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI BELİRLEMEK VE TEŞKİLAT...

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ TARAFINDAN YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI BELİRLEMEK VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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