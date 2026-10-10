Kastamonu'da şap tehdidi: canlı hayvan pazarları süresiz kapatıldı

Kastamonu'da canlı hayvan pazarları kapatıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı riski nedeniyle il genelindeki tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz olarak kapatıldığını duyurdu. Kararın, "ikinci emre kadar" geçerli olacağı belirtildi.

Alım-satım ve hayvan hareketleri yasaklandı:

Kastamonu'nun çevre illerinde görülen şap vakaları dikkate alınarak, il genelinde hayvan alım-satımı ve hayvan hareketleri durduruldu. Müdürlük, uygulamanın hastalığın yayılmasını önlemeye ve sürü sağlığını korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak:

Alınan karara riayet etmeyenler hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, üreticiler ve alıcıların yasak kararına uymaları çağrısında bulundu.

KASTAMONU’DA ORTAYA ÇIKAN ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ TÜM HAYVAN PAZARLARI SÜRESİZ KARANTİNA ALTINA ALINDI.