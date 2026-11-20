Proje ve hedefleri:

Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından yürütülen Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi, kadın ve genç girişimcilerin işletmelerini güçlendirmeyi ve Denizli'nin yöresel zenginliklerini marka değeri yüksek ürünlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı desteğiyle hayata geçirilmiş olup, DTO iştiraki Denizli ABİGEM ve TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) koordinasyonunda yürütülüyor.

Projenin stratejik hedefi; Buldan bezi, Denizli leblebisi, Tavas baklavası, Acıpayam kavunu, Çal karası üzümü ve Honaz kirazı gibi kentte üretimi yapılan geleneksel ürünlerin sadece üretim ayağında kalmayıp, özgün marka kimlikleri ve hikâyeleriyle pazarda öne çıkarılmasını sağlamak.

Eğitimler ve atölyeler:

DTO hizmet binasında gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılara verilen eğitimler arasında Marka Geliştirme Eğitimi ve Marka Vaadi Çalıştayı bulunuyor. Eğitimler, marka kavramı, güçlü bir marka kimliği oluşturma, marka konumlandırma, müşteri analizi ve hedef kitle belirleme gibi temel başlıklara odaklanıyor. Uygulamalı oturumlarda girişimciler kendi markalarının güçlü yönlerini keşfetme ve rekabette farklılaşma stratejileri üzerine çalışıyorlar.

Marka Vaadi Çalıştayı'nda ise ürün ve hizmetlerin müşterilere sunduğu temel değerin tespit edilmesi ve bunun sürdürülebilir bir marka vaadine dönüştürülmesi üzerinde duruldu. Eğitmenler, katılımcıların markalarının tüketici nezdindeki algısını şekillendirme yolları ile pazarda nasıl fark yaratabileceklerini örneklerle anlattı.

Başarı desteği ve devam eden takvim:

Program kapsamında 24 Kasım'da 'Yapay Zekâ ile İş Planı Hazırlama', 25 Kasım'da ise 'Canva Uygulamasıyla Logo ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Atölyesi' gerçekleştirilecek. Ayrıca programa katılanlar arasından seçilecek 5 girişimciye üçer saatlik birebir markalaşma danışmanlığı sağlanacak. DTO, eğitim, uygulamalı atölye ve danışmanlık faaliyetleriyle girişimcilerin iş geliştirme kapasitelerini artırmayı ve yerel ürünlere daha yüksek katma değer kazandırmayı hedefliyor.

Yerel aktörlerin sesleri ve katılımcı deneyimleri:

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü dolayısıyla projede yer alan girişimcileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Erdoğan, 'Yerel değerlerimizi güçlü markalara dönüştürerek kadın girişimcilerimizle güçlü yarınlar inşa ediyoruz. Sizin bir iş yapmak istediğiniz her anda ve alanda Denizli Ticaret Odası ve başkanı olarak ekibimizle biz de varız' sözleriyle desteğini vurguladı.

TOBB Denizli KGK İl İcra Komitesi Başkanı Ayla Taşçıoğlu da etkinlikte kısa bir konuşma yaparak kadın girişimciliğinin toplumsal kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Taşçıoğlu, birbirine destek olmanın ve kadınların görünürlüğünü artırmanın altını çizdi.

Eğitimlere katılan adaylar da edindikleri bilgilerin iş planı ve marka stratejisi oluşturma süreçlerinde yol gösterdiğini belirtti. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunu girişimci Esin Turan ve 3D tasarım firması sahibi Cansu Yılmaz gibi katılımcılar, marka konumlandırma, rakip analizi ve işletmelerini büyütme konularında somut kazanımlar elde ettiklerini ifade etti ve DTO ile proje paydaşlarına teşekkür etti.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Anadoludakiler' vizyonuyla örtüşen bir yaklaşım sergileyerek Denizli'nin kültürel mirasını yeni nesil girişimcilik anlayışıyla buluşturmayı amaçlıyor. Eğitimlerin ikinci haftasına girilirken eğitmenler marka geliştirme, müşteri analizleri ve iş planı oluşturma konularına ağırlık veriyor; programın girişimcilik ekosistemine sürdürülebilir katkı sağlaması bekleniyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN İŞ DÜNYASINDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRMAK, DENİZLİ’NİN YÖRESEL DEĞERLERİNİ MARKALAŞTIRMAK VE YEREL ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKALAŞMA PROJESİ KAPSAMINDA BAŞLATTIĞI EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. PROJE ÇERÇEVESİNDE MARKA GELİŞTİRME EĞİTİMİ İLE MARKA VAADİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DTO BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, 19 KASIM DÜNYA KADIN GİRİŞİMCİLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA PROJEDE YER ALAN KADIN GİRİŞİMCİLERİ EĞİTİM SALONLARINDA ZİYARET EDİP KUTLAYARAK BAŞARILAR DİLEDİ; "YEREL DEĞERLERİMİZİ GÜÇLÜ MARKALARA DÖNÜŞTÜREREK KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZLE GÜÇLÜ YARINLAR İNŞA EDİYORUZ. SİZİN BİR İŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİZ HER ANDA VE ALANDA DENİZLİ TİCARET ODASI VE BAŞKANI OLARAK EKİBİMİZLE BİZ DE VARIZ, HER KOŞULDA HEP YANINIZDAYIZ" DEDİ.