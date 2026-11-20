kaza detayları:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil refüjdeki beton su kanalına düştü. Olayda 34 HC 0446 plakalı Citroen marka aracın sürücüsü H.A. ile eşi A.A. yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi için Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, REFÜJDE BARİYERLERE ÇARPARAK SU KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA YARALANAN KARI-KOCA, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.