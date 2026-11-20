Uşak'ta gazzeli çocuklara destek yürüyüşü

Uşak'ta Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk gelen bir yürüyüş düzenlendi. 'Gazzeli çocuklar için ailelerimizle yürüyoruz' adıyla gerçekleştirilen etkinlik, kent merkezinde geniş bir katılımla gerçekleşti ve Gazze'de yaşayan çocukların maruz kaldığı insani dramın görünür kılınması hedeflendi.

yürüyüş, rota ve katılımcılar:

Yürüyüş Ulu Cami önünde başladı; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve çocuk ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla kortejde yer aldı. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyerek Gazze'de yaşananlara yönelik tepki gösterdi ve Filistin halkına destek amacıyla sloganlar attı.

Taşınan pankart ve dövizlerde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken ifadeler ve Filistin'in özgürlüğüne yönelik mesajlar yer aldı. Yürüyüş boyunca en sık atılan sloganlar arasında 'Kudüs'e selam, direnişe devam', 'Çocuklar ölürken susulmaz' ve 'Nehirden denize özgür Filistin' bulunuyordu. Etkinlik katılımcıları, meydanda bir araya gelerek destek mesajlarını yinelediler.

basın açıklaması ve dile getirilen çağrılar:

Yürüyüşün ardından 12 yaşındaki Yusuf Yüce bir basın açıklaması yaptı. Yüce, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların yaşadığı acılara ve yarım kalan hayallere dikkat çekti. Açıklamasında şu vurgulara yer verdi:

'Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı, çocukların hayallerini de yıktı.'

Yüce, saldırılarda hayatını kaybeden çocukların sayısına değinerek, 'İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu.' ifadesini kullandı ve her bir çocuğun bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek hayali olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında ayrıca hayatta kalmaya çalışan çocukların temel ihtiyaçlardan yoksun olduğuna dikkat çeken Yüce, 'Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar ise çok üşüyor ve çok acıkıyor. İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Oyun parkları mezarlığa dönüştü. Birçok çocuk annesini, babasını, kardeşlerini kaybetti, küçücük omuzlarına kocaman acılar yüklendi' dedi.

Yüce, Gazze ile sınırlı kalmayıp dünyanın birçok bölgesindeki çocukların çektiği acılara da vurgu yaparak, Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan gibi yerlerde de çocukların bombaların hedefi olmaya devam ettiğini aktardı. Sözlerini, 'Büyüklere soruyoruz: Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu?' diye tamamladı.

Etkinlik, katılımcıların ortak talepleri ve dayanışma mesajlarının yinelenmesinin ardından sona erdi; organizatörler, benzer farkındalık etkinliklerinin süreceğini bildirdi.

UŞAK’TA FİLİSTİN’E DESTEK PLATFORMU ÖNCÜLÜĞÜNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KATILIMIYLA 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA DESTEK AMACIYLA “GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN AİLELERİMİZLE YÜRÜYORUZ” ADIYLA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.