Samsun Tanıtım Merkezi ilçelerin zenginliklerini şehirle buluşturuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Odak Samsun vizyonuyla hayata geçirilen Samsun Tanıtım Merkezi, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Merkez, Samsun’un 17 ilçesinin sahip olduğu mirası ve turizm potansiyelini bütüncül bir yaklaşımla tanıtmak amacıyla aylık ilçe tanıtım günleri düzenliyor.

ilçe günlerinin formatı:

Her ay bir ilçeye ayrılan tanıtım haftaları; sergi, workshop, yöresel ikramlar, etkinlikler ve gezi programlarını içeriyor. Ziyaretçiler ilçelerin doğal ve kültürel rotaları hakkında bilgi alırken, yerel lezzetler ve el sanatları da ön plana çıkarılıyor. Etkinliklerde ilçelerin turizm destinasyonları ve özgün değerleri tanıtılarak, Samsun’un yalnızca merkezinden ibaret olmadığı mesajı veriliyor.

ilk durak: bafra:

Programın açılış ilçesi olarak Bafra seçildi. Bafra’nın Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Batık Minare, Asarkale ve Çetinkaya Köprüsü gibi öne çıkan değerleri tanıtım merkezinde ziyaretçilerle paylaşıldı. İlçenin yöresel tatları olan pidesi, nokulu, kaymaklı lokumu ve dondurması da etkinlikler sırasında büyük ilgi gördü.

kasımda vezirköprü odakta:

Kasım ayının konuğu ise Vezirköprü oldu. Şahinkaya Kanyonu başta olmak üzere ilçenin doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel mirası Samsun Tanıtım Merkezi’nde sergilendi. Vezirköprü günleri, ziyaretçilere bölgenin sunduğu keşif rotalarını yakından tanıma fırsatı sunuyor ve ilçenin turizm görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan programın amaç ve önemine ilişkin şunları paylaştı: “Şehrimizin turizm potansiyeline katkı sunmak adına önemli bir yatırım olan Samsun Tanıtım Merkezi’ni kısa bir süre önce şehrimize kazandırdık. Bu merkez şehrimizin turizmin her alanında isminden daha fazla söz ettirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Turizmde bu çalışmaların etkisini de hissetmeye başlıyoruz. Tanıtım Merkezi’mizde bütüncül bir yaklaşımla ilçelerimize özel tanıtım günleri düzenliyoruz. Karadeniz’in doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Samsun’umuz, ilçeleriyle de ziyaretçilerine farklı keşif rotaları sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu destinasyonların turizmden noktasında görünürlüğünü artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odak Samsun vizyonuyla sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde Samsun’umuzu yalnızca şehir merkeziyle değil, tüm ilçeleriyle bir turizm ve kültür destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz. İşte bu anlayışla Samsun Tanıtım Merkezi’nde her hafta farklı bir ilçemizin zenginliğini ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Bu programla hem Samsun’umuzu tüm ilçeleriyle tanıtmayı amaçlayan çalışmalarımıza katkı sunuyoruz hem de ilçelerimize tanıtım desteği sağlamış oluyoruz” dedi.

Merkezin düzenlediği ilçe günleri, ilçelerin tanıtımına destek sağlayarak yerel ekonomiye ve turizme katkı sunmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler program takvimini takip ederek her ay farklı bir ilçenin mirasını ve lezzetlerini deneyimleyebiliyor.

ODAK SAMSUN VİZYONU İLE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTE KAZANDIRILAN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN SAMSUN TANITIM MERKEZİ, KENTİN SAHİP OLDUĞU TURİZM VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ TANITMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. SAMSUN’UN SAHİP OLDUĞU TURİZM POTANSİYELİNİ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA TANITMAYI HEDEFLEYEN MERKEZ, BU KAPSAMDA İLÇE TANITIM GÜNLERİ DÜZENLİYOR. HER AY FARKLI BİR İLÇE İÇİN BİR HAFTA SÜREN TANITIM GÜNLERİ SERGİ, WORKSHOP, İKRAMLAR, ETKİNLİK VE GEZİLERLE DOLU DOLU GEÇİYOR.