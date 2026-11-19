BUÜ çocuk hematolojisinde 30 yıllık birikim:

Türkiye’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji alanının öncülerinden olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), çocuk kanserleriyle mücadelede uzun vadeli bir merkez olarak öne çıkıyor. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, birimin kuruluş sürecini, yürütülen hizmetleri ve ailelere sağlanan destek ağını ayrıntılı şekilde aktardı.

kuruluş ve fiziksel gelişim:

Prof. Dr. Güneş, üniversiteye katıldığı dönemde Türkiye’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dallarının yeni gelişmeye başladığını, ayrı bir kliniğin bulunmadığını belirtti. Merhum Rektör Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın girişimiyle 1998 yılında hastanenin dördüncü katında ayrı bir klinik oluşturuldu. Bu adım, hastaların diğer servislerden ayrı olarak, kendilerine özel bir ortamda tedavi görmelerine olanak sağladı.

Kliniğin donatılmasında önemli rol oynayan kuruluşlardan biri ise 1994 yılında Prof. Dr. Ünsal Günay öncülüğünde kurulan Bursa LÖDER oldu. Derneğin desteğiyle ünitenin donanımı güçlendirildi ve hizmet kapasitesi artırıldı.

konukevi, hastaneleşme ve kök hücre nakli:

Birim için dönüm noktalarından biri, hayırsever Sabahattin Gazioğlu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. 2011 yılında Görükle’de hizmete açılan Rahime Gazioğlu-Bursa LÖDER Hasta Konukevi, bu güne kadar yaklaşık 75 bin konaklamaya ev sahipliği yaptı. Ardından 2016 yılında dönemin rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Bursa LÖDER’in çalışmalarıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi kuruldu; bu yatırım fiziksel imkânları daha da iyileştirdi ve kök hücre nakilleri yapılmaya başlandı.

Bugün BUÜ Sabahattin Gazioğlu Hastanesi, Güney Marmara’nın en büyük Çocuk Hematoloji ve Onkoloji merkezi olarak yılda ortalama 1.500 yatan ve 25.000 ayaktan hastaya hizmet veriyor.

tedavi sonuçları ve erişilebilirlik:

Prof. Dr. Güneş, çocukluk çağı kanserlerinin günümüzde tedavi edilebilir hastalıklar arasında olduğunu, özellikle lösemi hastalarında tam tedavi oranının %90’lara kadar ulaşabildiğini vurguladı. Bu başarının, deneyimli ekiplerin yanı sıra tüm yan dalların bulunduğu donanımlı klinik ve laboratuvarların varlığına bağlı olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca çocukluk çağı kanserleri ile ilgili tedavi ve kök hücre nakillerinin Devlet ve Üniversite hastanelerinde ücretsiz gerçekleştirildiği belirtildi. 2015 yılında TÜRKÖK aracılığıyla başlatılan ücretsiz kök hücre bankacılığı hizmeti sayesinde yurt içi ve yurt dışındaki gönüllü bağışçılar taranıyor ve uygun donör bulunmasına yönelik koordinasyon sağlanıyor.

Prof. Dr. Güneş, Sabahattin Gazioğlu ve ailesinin desteğinin sürdüğünü, Bursa LÖDER’in de hem hastaların hem de ailelerin yanında olmaya devam ettiğini ifade ederek, merkezin hem tedavi hem de sosyal destek açısından bölge için hayati bir kaynak olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ ALANININ ÖNCÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), MİNİK KALPLERİN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK HEMATOLOJİ BİLİM DALI BAŞKANI VE BURSA LÖDER (BURSA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ) BAŞKANI PROF. DR. ADALET MERAL GÜNEŞ, BİRİMİN KURULUŞ SERÜVENİNİ, YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ VE BURSA LÖDER’İN AİLELERE SUNDUĞU DESTEK AĞINI PAYLAŞTI.