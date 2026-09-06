Kavaklıpınar çifte kupayla 30 ağustos sahnesinde güldü

finalin özeti:

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 30 Ağustos Ayvagediği-Fındıkpınarı Süper Kupa Finali'nde Kavaklıpınar, Eski Mezitli'yi 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

maçın geçişleri ve atmosferi:

Toroslar Koray Aydın Stadyumu'nda oynanan final karşılaşması, seyircilerin yoğun ilgisiyle heyecanlı anlara sahne oldu. Toplam 8 golün kaydedildiği mücadelede her iki takım da zaman zaman etkili atağıyla gol aradı ve izleyenlere hareketli bir müsabaka sundu.

turnuva yapısı ve ödüller:

Süper Kupa, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Ayvagediği Zafer Kupası'nın şampiyonlarını karşılaştırdı. Yaklaşık iki ay süren organizasyonda toplam 43 takım yer aldı; turnuva, mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Finalin ardından şampiyon Kavaklıpınar takımına kupa ve madalyaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal tarafından takdim edildi. Ayrıca finalde görev yapan hakemlere ve turnuva boyunca görev alan emniyet güçlerine plaket verildi.

Hasan Özalp Önal, karşılaşmaların fair play ruhu içinde tamamlandığını vurgulayarak sporun dostluk, kardeşlik ve barış yönünün öne çıktığını belirtti ve organizasyona katılan tüm takımlara teşekkür ederek gelecek yıl daha kapsamlı bir turnuvada buluşma temennisinde bulundu.

Kavaklıpınar Teknik Direktörü Uğur Eşref, Ayvagediği'nde elde ettikleri ilk kupanın ardından Süper Kupa ile şampiyonluğu taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti; Eşref, rakiplerini tebrik ederek taraftarlara ve organizasyona katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Oyuncu Tuğsan Eşref ise iki ekibin sahada iyi mücadele ettiğini belirterek, çifte kupayla sezonu tamamlamanın memnuniyetini paylaştı ve bu başarıyı Kavaklıpınar Mahallesi'ne armağan ettiklerini söyledi. Tuğsan Eşref, gelecek sezon için daha iyi hazırlanacaklarını ekledi.

Organizasyon, sportif rekabetin ötesinde mahalleler arası dayanışma ve barış mesajı verdi; turnuva boyunca sağlanan güvenlik ve hakem görevleri için emeği geçenler de törenle anılmış oldu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOROSLAR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS AYVAGEDİĞİ-FINDIKPINARI SÜPER KUPA FİNALİNDE ŞAMPİYONLUĞA KAVAKLIPINAR ULAŞTI.