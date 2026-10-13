Kavak'ta yoldan çıkan cip takla attı, 80 yaşındaki çift yaralandı

Kavak'ta cip takla attı:

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 26. kilometresi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 LA 909 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve yol kenarında ters döndü.

Kaza yerinde müdahale:

Kazada sürücü Niyazi Alkan (80) ile eşi Gülser Alkan (74) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE CİPİN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KARI-KOCA YARALANDI.