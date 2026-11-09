Kavaktepe'de gizli buzlanma tırın kaymasına yol açtı, Iğdır-Doğubayazıt yolu kapandı

Olayın seyri:

Gece etkili olan karla karışık yağış ve ardından düşen hava sıcaklıkları sonucu Iğdır-Doğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde gizli buzlanma meydana geldi. Bu buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak kaydı ve yol trafiğe kapandı.

Kaza sonrası bölgedeki araç akışı durdu, her iki yönde de uzun kuyruklar oluştu. Olay, sürücülerin ve yol kullanıcılarının dikkatini çeken bir aksamalara yol açtı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayan tırın kurtarılması, yolun temizlenmesi ve trafiğin güvenli şekilde yeniden akışa geçirilmesi için çalışma başlattı. Kurtarma ve açma çalışmaları devam ediyor.

Trafik durumu ve sürücü uyarıları:

Yolun her iki yönünde oluşan araç kuyrukları nedeniyle ulaşımda gecikmeler yaşanıyor. Yetkililer, bölgeden geçen sürücülerin dikkatli olmalarını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

IĞDIR-DOĞUBAYAZIT YOLUNDA KAYAN TIR NEDENİYLE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU.