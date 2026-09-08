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Kavşakta çarpışan araç park girişinde durdu, yaralanan olmadı

Kaza, Manavgat Sarılar Caddesi'nde Yusuf Hayri A. ile Buket K.'nin kavşakta çarpışması sonucu oldu; araçlar hurdaya döndü, yaralanan yok.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışan araç park girişinde durdu, yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve araçlardan biri kaldırıma çıkarak bir çocuk parkının girişinde durdu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 07 RJ 132 plakalı Tofaş marka otomobili kullanan Yusuf Hayri A. ile aynı istikamette seyir halindeyken kavşağa dönmeye kalkan Buket K. yönetimindeki 07 CLE 885 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka araç kaldırıma çıkıp, çocuk parkının girişinde durabildi. Her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

sürücüler ve araç bilgileri:

Kaza yapan araçlardan biri Tofaş marka olup plakasının 07 RJ 132, diğerinin plakası ise 07 CLE 885 olarak kaydedildi. Sürücüler Yusuf Hayri A. ve Buket K. olarak tespit edildi ve olay yerindeki ilk incelemelerde her iki tarafın da sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı; yetkililer, kaza nedeninin ve olay anındaki manevraların ayrıntılı incelemesinin devam ettiğini bildirdi. Şans eseri çevredeki vatandaşlar ve parkta olabilecek kişiler etkilenmedi.

Sonuç olarak araçlarda büyük hasar meydana gelmiş olmasına rağmen, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmaması çevrede rahatlama yarattı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve kavşaklarda hız ile manevra kurallarına uymaları konusunda uyardı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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