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Kavşakta çarpışma: bir araçta yangın çıktı, 7 kişi yaralandı

Çorum-İskilip karayolu Uğurludağ kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı; itfaiye sıkışanları kurtarıp yangını söndürdü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta çarpışma: bir araçta yangın çıktı, 7 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Çorum-İskilip karayolu Uğurludağ kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 19 ABJ 878 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler ile araçlarda bulunan E.Ç., T.Ç., E.Ç., P.E.Ç. ve K.T. yaralandı; toplam yaralı sayısı 7 olarak kaydedildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza haberinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılara kurtarma çalışması yapıldı ve yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri olay yerinde uyguladıktan sonra yaralıları çevre hastanelere nakletti.

Hasar ve soruşturma:

Kazaya karışan otomobillerden birinde yangın çıktı; alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çorum&#039;da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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