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Kavşakta çarpışma: Çorum Alaca'da 1 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu S.A. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:49

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta çarpışma: Çorum Alaca'da 1 yaralı

kaza ve araçlar:

Çorum’un Alaca ilçesi, Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada 19 BJ 875 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 06 BV 3639 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücüler olay yerinde ifade verdi, çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

müdahale ve yaralı:

Kazada S.A. isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen S.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi ve tedavisine başlandı.

soruşturma ve trafik akışı:

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve olası ihlallerin tespiti için delil toplama ve tanık ifadeleri çalışmalarını sürdürüyor. Trafik kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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