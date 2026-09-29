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Kavşakta çarpışma: Karaman'da 83 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da Atatürk Bulvarı kavşağında saat 10.30'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; 83 yaşındaki sürücü yaralandı ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Karaman'da 83 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da kavşakta otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. yönetimindeki 70 AAN 572 plakalı otomobil ile K.Y. (83) idaresindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili müdahale ve güvenlik çalışmaları ekipler tarafından sürdürüldü.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı. Kavşaklarda meydana gelen çarpışmalar sık görüldüğünden, özellikle görüş açısının sınırlı olduğu noktalarda sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve hız kontrollerine dikkat etmesi önem taşıyor. Yaşlı sürücüler ve hafif taşıt kullanıcıları için ek dikkat ve korunma önlemleri alınmasının kazaların azaltılmasında rol oynayacağı belirtiliyor.

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 83 yaşındaki sürücü yaralandı

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 83 yaşındaki sürücü yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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