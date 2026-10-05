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Kavşakta çarpışma refüje savurdu: Karaman'da iki kişi yaralandı

Karaman Osmangazi Mahallesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında cip ile otomobil çarpıştı; sürücü S.Ü. ve M.Ş. yaralandı, tedaviye alındılar.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta çarpışma refüje savurdu: Karaman'da iki kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Karaman'da sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, bir cip ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak refüje çıktı; araçta bulunan sürücü S.Ü. ile yanında yolcu olan M.Ş. yaralandı.

Kazaya karışan araçlar ve sürücüler:

Olayda, otomobili S.Ü. yönetirken, cipin sürücüsü olarak Ö.D. belirtildi. Otomobilin plakasının 70 EA 644, cipin ise 34 GMP 215 olduğu kaydedildi. Cipin marka bilgisi Nissan olarak verildi.

Sağlık ekipleri ve soruşturma:

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN’DA CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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