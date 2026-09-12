Genç sürücünün bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, 15 yaşındaki sürücü Yusuf Emir P. idaresindeki 03 PAB 898 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

yaralananların durumu:

Kazada sürücü Yusuf Emir P. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kaza nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme yapıyor.

ADIYAMAN’DA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI.