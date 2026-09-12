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Efeler'de bulvardan sokağa dönüşte kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulvardan 1902 Sokak'a dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı sürücü ADÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de bulvardan sokağa dönüşte kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve olay yerindeki ilk müdahale:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, bulvardan 1902 Sokak'a dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yola savrularak sürüklenme yaşandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek yaralı sürücünün yanına koştu ve yerdeki kişiye ilk yardım uygulamaya çalıştı. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve hastaneye sevk:

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerdeki sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve soruşturma:

Öğle saatlerindeki hareketli anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletin devrildiği, sürücünün yola savrulduğu ve çevredeki vatandaşların anında yardıma koştuğu görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için ekiplerin çalışması sürüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BULVARDAN SOKAĞA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BULVARDAN SOKAĞA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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