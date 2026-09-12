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Kavak'ta TMO alımları sona erdi: üreticiden 2 bin 20 ton buğday teslim alındı

Samsun Kavak'ta 1 Ağustos 2026'da açılan TMO Geçici Alım Merkezi'nde yaklaşık 40 gün süren alımlarda 400'den fazla üretici 2 bin 20 ton buğday teslim etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kavak'ta TMO alımları sona erdi: üreticiden 2 bin 20 ton buğday teslim alındı

Kavak'ta TMO alımları tamamlandı

Samsun'un Kavak ilçesinde 1 Ağustos 2026'da faaliyete geçen TMO Geçici Alım Merkezindeki buğday alımları sona erdi. Yaklaşık 40 gün süren süreçte üreticiler ürünlerini teslim etti.

alım süreci ve rakamlar:

Merkez 1 Ağustos 2026'da açıldı ve yürütülen çalışmalar sonucunda 400'den fazla üretici, toplam 2 bin 20 ton buğdayı TMO'ya teslim etti. Sürecin tamamlanmasıyla kayıt ve kantar işlemleri sonlandı.

üreticinin değerlendirmesi ve teşekkür:

Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, TMO Geçici Alım Merkezi'nin ilçede hizmet vermesinin üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmesi açısından önemli bir katkı sağladığını vurguladı ve alım sürecinin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

KAVAK İLÇESİNDE 1 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) GEÇİCİ...

KAVAK İLÇESİNDE 1 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE FAALİYETE BAŞLAYAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) GEÇİCİ ALIM MERKEZİ'NDE BUĞDAY ALIMLARI 9 EYLÜL İTİBARIYLA TAMAMLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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