Mersin'de ahır ve odunluğun bulunduğu evde yangın, hızlı müdahale çevreyi korudu

Yangının çıkış ve müdahale süreci:

Mersin merkez Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle eski bir köy evinde yangın başladı. Evden yükselen yoğun duman ve metrelerce yükselen alevler mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yapının alt bölümünün ahır ve odunluk olarak kullanılması, yangının ilk anlarda yoğun duman ve alev oluşturmasına neden oldu. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için hızlı ve koordineli müdahaleye başladı.

Müdahale çalışmaları, Mersin İtfaiyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından anlık olarak takip edildi. Sahadaki ekiplerle telsiz üzerinden sürekli iletişim kuran AKOM, operasyonun koordinasyonunu sağladı. İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Fuat Tuğluoğlu da telsiz irtibatı ile sahadaki ekiplere destek vererek durumu takip etti.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı; ekiplerin soğutma çalışmalarıyla alevler tamamen söndürüldü.

Hasar ve sağlık durumu:

Yangında evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ancak alevlerin zamanında söndürülmesiyle çevredeki diğer yapıların zarar görmesi önlendi.

Olay sırasında evde bulunan bir vatandaşın tansiyonunun yükseldiği, dumandan etkilenmediği belirtilerek bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. Yapılan kontrollerde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahalle sakinlerine benzer olaylara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

MERSİN’İN TOROSLAR İLÇESİNDE ESKİ BİR KÖY EVİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ YAPILARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.