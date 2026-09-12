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Yanılmaz mevkiinde kontrol kaybı sonrası çarpışma: dört yaralı

Siirt'in Eruh ilçesi Yanılmaz köyü mevkiinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yanılmaz mevkiinde kontrol kaybı sonrası çarpışma: dört yaralı

Kaza ve müdahale

Siirt'in Eruh ilçesi Yanılmaz köyü mevkiinde seyir halindeki bir hafif ticari araç ile bir kamyonet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlarda bulunan dört kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, çarpışmanın nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT&#039;İN ERUH İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SİİRT'İN ERUH İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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