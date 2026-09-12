Yanılmaz mevkiinde kontrol kaybı sonrası çarpışma: dört yaralı

Kaza ve müdahale

Siirt'in Eruh ilçesi Yanılmaz köyü mevkiinde seyir halindeki bir hafif ticari araç ile bir kamyonet, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlarda bulunan dört kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, çarpışmanın nedeninin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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