Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Ümraniye mezarlığında feth-i kabir sona erdi, örnekler Adli Tıp Kurumu'na taşındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'ndaki feth-i kabir işlemi tamamlandı; alınan örnekler Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ümraniye mezarlığında feth-i kabir sona erdi, örnekler Adli Tıp Kurumu'na taşındı

feth-i kabir işlemi:

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiş ve ölümü şüpheli bulunmuştu.

operasyonun süreci:

İşlem, gömü yerinde görevli ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla tamamlandı. Ekipler mezardan aldıkları bulgu ve örneklerin titiz biçimde paketlenmesini sağladı.

örneklerin adli tıp kurumuna sevki:

Alınan örnekler, inceleme yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemin ardından sahadaki çalışmalar sonlandırıldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bu feth-i kabir işlemi, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin mevcut delillerin yeniden değerlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak kayda geçti.

ESKİ MİT GÖREVLİSİ KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İSTANBUL ÜMRANİYE KOCATEPE...

ESKİ MİT GÖREVLİSİ KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İSTANBUL ÜMRANİYE KOCATEPE MEZARLIĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FETH-İ KABİR İŞLEMİNİN ARDINDAN ALINAN ÖRNEKLER ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da bitişik ev ve depoda yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor
images

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi
images

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi
images

Kayıp 17 yaşındaki genç Korkuteli'de jandarma, JASAT ve AFAD ekiplerince bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı