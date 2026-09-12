Ümraniye mezarlığında feth-i kabir sona erdi, örnekler Adli Tıp Kurumu'na taşındı

feth-i kabir işlemi:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiş ve ölümü şüpheli bulunmuştu.
operasyonun süreci:
İşlem, gömü yerinde görevli ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla tamamlandı. Ekipler mezardan aldıkları bulgu ve örneklerin titiz biçimde paketlenmesini sağladı.
örneklerin adli tıp kurumuna sevki:
Alınan örnekler, inceleme yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemin ardından sahadaki çalışmalar sonlandırıldı.
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bu feth-i kabir işlemi, Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüne ilişkin mevcut delillerin yeniden değerlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak kayda geçti.
ESKİ MİT GÖREVLİSİ KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA İSTANBUL ÜMRANİYE KOCATEPE MEZARLIĞI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FETH-İ KABİR İŞLEMİNİN ARDINDAN ALINAN ÖRNEKLER ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ.
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