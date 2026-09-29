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Kavşakta kasalar devrildi: 5 ton elma yola saçıldı

Karaman'da halatı kopan elma yüklü kamyonetten yaklaşık 5 ton elma devrilerek yola saçıldı; polis ve ekipler toplayıp yolu açtı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta kasalar devrildi: 5 ton elma yola saçıldı

Kaza yerinde durum:

Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta, Recep K. idaresindeki 70 EA 374 plakalı elma yüklü kamyonetin kasasındaki halatın kopması sonucu kasalar devrildi.

Kasaların devrilmesiyle yaklaşık 5 ton elma yola saçıldı; olayda elmaların bir kısmı zarar gördü.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavşakta güvenlik önlemleri alarak yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yola saçılan elmaların toplanması ve kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

KARAMAN&#039;DA KAMYONETİN KASASINDAKİ TONLARCA ELMA HALATIN KOPMASI SONUCU YOLA SAÇILDI. BİR SÜRE...

KARAMAN'DA KAMYONETİN KASASINDAKİ TONLARCA ELMA HALATIN KOPMASI SONUCU YOLA SAÇILDI. BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANAN YOL, ELMALARIN TOPLANMASININ ARDINDAN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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