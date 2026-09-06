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Kavurucu sıcakta kadınların kırmızı mesaisi: biber damları hasada hazır

Amik Ovası'nda emekçi kadınlar, kavurucu sıcak altında kapya biberleri dilimleyip damlarda kurutarak kilogramı 300 TL'ye varan salçaya dönüştürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kavurucu sıcakta kadınların kırmızı mesaisi: biber damları hasada hazır

tarladan dama: biberin yolculuğu:

Hatay'ın Amik Ovası'nda yeterince olgunlaşan kapya biberler, tarladan toplanmasının ardından geleneksel yöntemlerle salçaya hazırlanıyor. Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde hasat edilen biberler, önce tarım işçileri tarafından toplanıyor; ardından emekçi kadınlar tarafından dilimlenip damlara seriliyor. Kuruma sürecinde damlar kırmızıya bürünürken, ortaya çıkan ürün kilogramı 300 TLye varan fiyattan alıcı buluyor. Üretim sürecinin yoğunluğunun Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

kadın emeğinin gündelik mesaisi:

Mahallede üretimin omurgasını kadın emeği oluşturuyor. Ahmet Şiker, biber sezonunun başladığını ve yaklaşık 1 aydır hasadın sürdüğünü belirtiyor; "Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyorlar. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor." diyor. Medine Alkış tek başına günde 500 kilogram kapya biberi dilimleyebildiğini, ellerinin ve yüzünün acıdan etkilendiğini anlatıyor. Emine Şiker ise dört kişinin günlük ortalama 1 ton biber dilimlediğini söyleyerek işin ne kadar yorucu olduğunu vurguluyor.

talep, fiyat ve zorluklar:

Üreticiler ve salçacılar fiyatlardan memnuniyet duyuyor; doğal yöntemlerle üretilen salçaların kilogramı 300 TLye kadar alıcı buluyor. Ahmet Şiker, ürünlerin Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven tüketicilere gönderildiğini belirtiyor. Ancak yoğun güneş ve biberin acısı, üretim sürecini hem fiziksel olarak yoruyor hem de işin zorluğunu artırıyor; bu yüzden emekçiler çoğunlukla ter içinde çalışmak zorunda kalıyor.

Hasat ve kurutma süreci, tarladan sofraya uzanan zincirin en emek yoğun halkasını oluşturuyor. Madenboyu Mahallesi'ndeki damların kırmızıya dönmesi, hem sezonun verimini hem de bölgenin yerel üretim kültürünü gözler önüne seriyor.

KİLOGRAM FİYATI 300 TL’DEN ALICI BULAN SALÇALIK BİBERİN KURUMASI İÇİN SERİLEN DAMLAR KIRMIZIYA...

KİLOGRAM FİYATI 300 TL’DEN ALICI BULAN SALÇALIK BİBERİN KURUMASI İÇİN SERİLEN DAMLAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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