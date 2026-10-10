Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Kayı Köyü mevkiinde araç istinat duvarına çarparak ters döndü

Karabük - Eskipazar kara yolu Kayı Köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün yoldaki küçük kaya parçalarına çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp ters döndü.

Kaza ve müdahale:

07 YSB 67 plakalı araçta bulunan üç kişi, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada yaralananlar ambulansta yapılan ilk bakımın ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralananların isimleri Bahri, Mehmet ve Sevim T. olarak kaydedildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

KARABÜK’TE YOLDAKİ KAYA PARÇALARINA ÇARPMAMAK İÇİN ANİ MANEVRA SONRASI KONTROLDEN ÇIKARAK İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.