Kayapınar'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde sürdürülen ulaşım altyapısı yenileme çalışmalarını iki etap halinde yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda hem yol genişletme hem de dayanıklı sıcak asfalt serimi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

İlk etapta NATO Caddesi üzerinde 2 bin 100 metre uzunluğundaki yol sıcak asfalt ile kaplandı. Bu bölümde toplam 5 bin 600 ton sıcak asfalt kullanıldı. İkinci etabın merkezinde yer alan Fatih Caddesi için ise yaklaşık bin 100 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 17 ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve yenileme programının bir parçası olarak planlandı.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, il genelinde yürütülen yatırımlara dikkat çekerek, "17 ilçemizde durmadan, yorulmadan çalışıyor, Manisa’mızın yollarını geleceğe hazırlıyoruz. Gölmarmara ilçemiz Kayapınar Mahallesi Fatih Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımızla vatandaşlarımıza uzun ömürlü ve kaliteli yollar armağan ediyoruz. Altyapısıyla, kalitesiyle ömür boyu kullanılacak bu güzel hizmet Gölmarmara’mıza hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Cem Aykan’a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve sabırları için kıymetli Gölmarmaralılara teşekkür ederim. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için ilçe belediyelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ise çalışmaların iki etaplı planlandığını vurgulayarak, ilk etapta NATO Caddesi'nin asfaltlandığını, ikinci etapta Fatih Caddesi'nde yaklaşık bin 100 ton sıcak asfalt kullanılacağını belirtti. Aykan, Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, "Bütün işler ortak bir şekilde yapılıyor. Biz ilçe belediyesi olarak kaldırım çalışmamızı, daha sonra aydınlatma direklerimiz için altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Büyükşehir de geldi sıcak asfaltını attı. Artık ayrım yok. Manisa, Büyükşehir Belediyesi’nin takım kaptanlığıyla, ilçe belediyelerinin iş birliğiyle çok güzel hizmetlere kavuşacak" diye konuştu.

Aykan, yolun dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğüne ilişkin olarak da "Bundan sonra da üstüne aşınma tabakası atılacak. Evladiyelik bir hale gelecek. Uzun yıllar vatandaşlarımız bu yollarla ilgili sorun yaşamayacak. Eskiden olduğu gibi yapboz şeklinde değil, bir sefer yapalım, ilelebet kullanılsın diye uğraşıyoruz. Asfalt konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi bence şu anda Türkiye’nin en iyisi" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve iş birliğinin önemi:

Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Çelik, NATO Caddesi'nin dar olması nedeniyle bölgede geçmişte trafik kazalarının yaşandığını ifade ederek, konuyu Belediye Başkanı Cem Aykan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ilettiklerini söyledi. Dutlulu'nun yolun yapılacağı yönünde verdiği sözün ardından, yaklaşık üç ay içinde NATO Caddesi'ndeki ilk etap çalışmasının tamamlandığını aktardı. Fatih Caddesi'ndeki devam eden asfalt çalışmalarının da mahalle sakinlerini memnun ettiğini belirten Çelik, emeği geçenlere teşekkür eti.

Yapılan çalışmalar, yol kalitesi ve altyapı hazırlıklarına verilen önemle birlikte bölge trafiğinin konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve kullanılan malzeme kalitesine vurgu yapan yetkililer, bölge sakinlerinin uzun yıllar yol sorunu yaşamayacağını ifade ediyor.

Gölmarmara'da ulaşım altyapısı yenileniyor