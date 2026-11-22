Iğdır'da kurt sürüsü yol ortasında görüntülendi

Iğdır’ın Hoşhaber beldesi İbrahim Güneş Mahallesi'nde gece yarısı yolda ilerleyen kurtların görüntüleri, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, yerel saatle 03.46'da mezarlık yolunda meydana geldi.

olayın geçtiği nokta:

Görüntülerde dört kurt'un mezarlık yolundan geçtiği görülüyor. Hayvanlar, belde içinden geçen bir kamyonun önüne çıktı; sakin ve kararlı adımlarla ilerledikleri anlar kayda yansıdı.

görüntülerin içeriği ve sürücünün müdahalesi:

Kurtları fark eden kamyon sürücüsü geri gelerek hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. Kamyonun gelişi ve çevredeki köpek sesleri üzerine kurtlar hızla bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

IĞDIR’DA DÖRT KURT BELDEYE İNDİ, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI