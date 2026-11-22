Van'da akşam kar yağışı etkili oldu

Van'da akşam saatlerinde başlayan yağış, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kısa sürede kara dönüştü ve kenti beyaza bürüdü. Önce yağmur şeklinde görülen yağış, ilerleyen saatlerde lapa lapa yağan kara dönerek cadde, sokak, park halindeki araçlar, ağaçlar ve çatıları örttü.

yağışın kent hayatına etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası etkisini artıran kar, kent merkezinde zaman zaman yoğunlaştı ve soğuk havanın hissedilmesine neden oldu. Kısa sürede oluşan beyaz örtü, günlük yaşamda aksamalara yol açarken sokaklarda ve kaldırımlarda dikkat gerektiren kayganlıklar oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler, aniden değişen hava koşullarına uyum sağlamak zorunda kaldı; park halindeki araçlar ile ağaçların üzeri hızlıca karla kaplandı. Hava sıcaklığındaki düşüş soğuk havanın etkisini güçlendirdi.

hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar:

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul'dan Van'a gelen bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için iki kez alçalma girişiminde bulunmasına karşın iniş gerçekleştiremedi. Güvenlik gerekçesiyle söz konusu uçak, yön değiştirerek Elazığ Havalimanı'na yönlendirildi.

Yağışın devam etmesi durumunda ulaşımda ve günlük yaşamda ek aksaklıkların yaşanabileceği belirtiliyor; yetkililer hava ve yol koşulları konusunda uyarılara dikkat edilmesini istiyor.

Van’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu