Pazar yeri trafiğinde kaza: Gelibolu'da ayağı tekerlek altında kalan yaya hastaneye kaldırıldı

Pazar yeri trafiğinde minibüsün yayaya çarpması

Olay, bugün saat 13.15'te Gelibolu ilçesi Dursun Bak Caddesi pazar yerinde meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü manevra yaptığı sırada yolda yürüyen bir kişiye çarptı.

Olayın ayrıntıları:

Çarpmanın etkisiyle düşen yayanın ayağı minibüsün tekerleği altında kaldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralının hastaneye kaldırılması:

Kazada yaralanan kişi Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE MİNİBÜS YOLDA YÜRÜYEN YAYA ÇARPTI. O ANLAR BİR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.