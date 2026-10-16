Kayıp Mehmet Çabuk davasında bahçede bulunan kemik parçaları soruşturmayı derinleştiriyor

Arama çalışmaları ve ilk bulgular

Osmaniye'de 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk ile ilgili yeniden yürütülen soruşturmada, şüphelinin itirafı üzerine bir evin bahçesinde kazı çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Şüphelinin ifadesi ve adres gösterimi:

Soruşturma, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D. (35), ifadesinde Çabuk'u öldürdüğünü ve annesine ait evin bahçesine gömdüğünü beyan etti. Şüphelinin gösterdiği adres Akyar köyündeki ev olarak bildirildi.

Kazı çalışması ve adli süreç:

Adrese sevk edilen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve iş makinesi ile kazı yaptı. Şüphelinin işaret ettiği noktada yapılan aramalarda kemik parçalarına rastlandı. Bulunan parçaların Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığının tespiti için inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

OSMANİYE’DE 10 YIL ÖNCE KAYBOLAN MEHMET ÇABUK’UN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, ŞÜPHELİNİN İTİRAFI ÜZERİNE BİR EVİN BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAZI ÇALIŞMALARINDA İNSANA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KEMİK PARÇALARI BULUNDU.