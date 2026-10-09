Dolar 49,3377 +0,11%
Euro 55,4039 +0,25%
Bist 12.273,59 +0,49%
Altın Gram 6.695,06 +1,53%
EUR/USD 1,1232 +0,15%
Brent Petrol 103,17 -1,06%
--°

Babasının ruhsatsız tüfeği soruşturuluyor: Zahra Jahani davasında yeni gelişme

Denizli'de 15 yaşındaki Zahra Jahani'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme, sanık B.K.'nin tutukluluğunu sürdürdü ve baba İ.K. hakkında taksirle öldürme suç duyurusunda bulundu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Babasının ruhsatsız tüfeği soruşturuluyor: Zahra Jahani davasında yeni gelişme

duruşmanın ayrıntıları:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde 3 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki İran uyruklu lise öğrencisi Zahra Jahani, ailesi evde yokken B.K. tarafından evde ağırlanırken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayda adı geçen B.K. jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı ve dosya, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesine taşındı.

Mahkemede yapılan duruşmaya tutuklu sanık B.K., taraf avukatları, maktulün ailesi ile sanığın babası İ.K. katıldı. Duruşmada savunma veren B.K., tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirterek tahliyesini talep etti. Maktulün ailesi ve avukatları ise olayın kasıtlı olmadığını kabul etmeyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

mahkeme kararları ve soruşturmanın yönü:

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K. hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan baba İ.K. hakkında taksirle öldürme suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi. Duruşma, bu kararların ardından ertelendi.

Mahkeme heyetinin baba hakkında suç duyurusunda bulunma kararı, dosyanın yalnızca tetiği çeken kişinin eylemi çerçevesinde değil, silahın bulundurulma ve korunma biçimi açısından da inceleneceğinin işareti olarak değerlendirildi.

avukatların değerlendirmesi ve toplumsal boyut:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri adına davaya katılan avukat Dicle Demirel, duruşmada sanığın olaydan kaçınmak için "yanlışlıkla oldu" ve "şakalaşıyorduk, elinden almaya çalışıyordum" gibi savunmalar yaptığını belirtti. Demirel, dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sanığın hukukun gerektirdiği şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Demirel ayrıca mahkemenin baba hakkında yaptığı suç duyurusunu "son derece önemli ve olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi. Avukat, 15 yaşındaki bir çocuğun kontrolsüz bir şekilde silaha ulaşabilmesinde sorumluluğu bulunan herkesin, kendi ölçüsünde yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Buna göre, silahın çocuğun ulaşabileceği şekilde bulundurulmasına göz yuman veya gerekli tedbirleri almayan kişilerin ihmallerinin de araştırılması isteniyor.

Mahkemece baba hakkında yapılacak soruşturmanın, dosyaya kimin ne ölçüde ihmaliyle dahil olduğunun tespitine hizmet edeceği, davanın bundan sonraki aşamalarında hem failin hem de suça katkısı olabilecek kişilerin sorumluluğunun ayrı ayrı değerlendirileceği bildirildi.

AVUKAT DİCLE DEMİREL

AVUKAT DİCLE DEMİREL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kale'nin eski kaymakamı İhsan Ayrancı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu
images

Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı
images

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
images

Aksaray'da kablo hırsızları JASAT takibiyle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kale'nin eski kaymakamı İhsan Ayrancı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu

antalyadaki kıyı arazisi üniversiteye devredilecek, otel yapılmayacak

Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

Sincan pazarlarında halkın ve esnafın sesi: Murat Ercan sahada

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor