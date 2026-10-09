Babasının ruhsatsız tüfeği soruşturuluyor: Zahra Jahani davasında yeni gelişme

duruşmanın ayrıntıları:

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde 3 Aralık 2025 tarihinde yaşanan olayda, 15 yaşındaki İran uyruklu lise öğrencisi Zahra Jahani, ailesi evde yokken B.K. tarafından evde ağırlanırken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayda adı geçen B.K. jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı ve dosya, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesine taşındı.

Mahkemede yapılan duruşmaya tutuklu sanık B.K., taraf avukatları, maktulün ailesi ile sanığın babası İ.K. katıldı. Duruşmada savunma veren B.K., tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirterek tahliyesini talep etti. Maktulün ailesi ve avukatları ise olayın kasıtlı olmadığını kabul etmeyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

mahkeme kararları ve soruşturmanın yönü:

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.K. hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan baba İ.K. hakkında taksirle öldürme suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi. Duruşma, bu kararların ardından ertelendi.

Mahkeme heyetinin baba hakkında suç duyurusunda bulunma kararı, dosyanın yalnızca tetiği çeken kişinin eylemi çerçevesinde değil, silahın bulundurulma ve korunma biçimi açısından da inceleneceğinin işareti olarak değerlendirildi.

avukatların değerlendirmesi ve toplumsal boyut:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri adına davaya katılan avukat Dicle Demirel, duruşmada sanığın olaydan kaçınmak için "yanlışlıkla oldu" ve "şakalaşıyorduk, elinden almaya çalışıyordum" gibi savunmalar yaptığını belirtti. Demirel, dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sanığın hukukun gerektirdiği şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Demirel ayrıca mahkemenin baba hakkında yaptığı suç duyurusunu "son derece önemli ve olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi. Avukat, 15 yaşındaki bir çocuğun kontrolsüz bir şekilde silaha ulaşabilmesinde sorumluluğu bulunan herkesin, kendi ölçüsünde yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Buna göre, silahın çocuğun ulaşabileceği şekilde bulundurulmasına göz yuman veya gerekli tedbirleri almayan kişilerin ihmallerinin de araştırılması isteniyor.

Mahkemece baba hakkında yapılacak soruşturmanın, dosyaya kimin ne ölçüde ihmaliyle dahil olduğunun tespitine hizmet edeceği, davanın bundan sonraki aşamalarında hem failin hem de suça katkısı olabilecek kişilerin sorumluluğunun ayrı ayrı değerlendirileceği bildirildi.

AVUKAT DİCLE DEMİREL