Yahşihan'daki ikinci dalga soruşturma: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon ve gözaltılar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi. Operasyonların Ankara ve Kırıkkale'de yapıldığı ve gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen kişiler:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli arasında Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Danalı ve Ömer Hazar, sekreterler Ayşe Öztürk ve Canan Demirkaya ile, önceki operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi Aliye Demirkaya yer aldı.

Soruşturmanın işleyişi:

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği, sürecin adli makamlarca değerlendirileceği kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AYDIN DEMİRDİREK, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN, ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANLARI AHMET KIZILÇİÇEK, FARUK DANALI VE ÖMER HAZAR, SEKRETERLER AYŞE ÖZTÜRK VE CANAN DEMİRKAYA İLE İLK OPERASYONDA TUTUKLANAN ESKİ İMAR MÜDÜRÜ ULAŞ BİÇER'İN EŞİ ELİF BİÇER VE KAYINVALİDESİ ALİYE DEMİRKAYA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.