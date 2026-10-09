Cazın kartalları, Kayseri'de yüz yıllık bakım mirasına nota verdi

Kayseri'de tören ve konser:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde bir konser verdi. Programla; 1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan ve 100 yıllık geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli rol oynayan fabrikanın kuruluş yıldönümü kutlandı.

Orkestra, yönetim ve repertuvar:

1961'den bu yana sanat yolculuğunu sürdüren orkestra, şef Hava Bando Üsteğmen Berkay Fidanboy yönetiminde sahne aldı. Topluluğun repertuvarında caz, latin müziği, pop ve Türk halk müziği eserleri yer aldı; düzenlemeler ve seçilen parçalarla dinleyicilere geniş bir müzik yelpazesi sunuldu.

Gecede solist olarak sahneye çıkan Hava Bando Astsubay Kıdemli Çavuş Hilmi Arpaguş, Hava Bando Astsubay Üstçavuş Furkan Kıvılcım ve Merve Karaca seslendirdikleri parçalarla katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Etkinlik, hem kuruluşun tarihsel önemini vurguladı hem de müzikal performanslarla anma niteliği kazandı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI CAZIN KARTALLARI ORKESTRASI TARAFINDAN, KAYSERİ 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURULUŞUNUN 100'NCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KONSER VERİLDİ.