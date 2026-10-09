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Eskişehir'de 'yan bakma' kavgası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Eskişehir Tepebaşı'nda kaldırımda bekleyen Y.Ç. ile iki kişinin 'yan bakma' tartışması kavgaya dönüştü; bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de 'yan bakma' kavgası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Eskişehir'de 'yan bakma' kavgası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kaldırımda bekleyen Y.Ç. (32) ile iki şahıs arasında "yan bakma" iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerden birinin yanında bulundurduğu bıçakla Y.Ç.'yi bel bölgesinden yaraladığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanmanın bel bölgesinde ve hafif olduğu, sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Emniyet yetkilileri, ifade ve delil toplama işlemlerinin sürdüğünü, olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Sokak çatışmalarının neden olduğu kamu güvenliği riskleri ve silah taşınmasının yol açtığı sonuçlar polis tarafından araştırılıyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda yürütülecek soruşturma, şüphelilerin tespiti ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını amaçlıyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için duyarlı davranılması çağrısında bulundu.

OLAY YERİ BIÇAK

OLAY YERİ BIÇAK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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