Kınalı keklik salımı İslahiye'de tarımda biyolojik mücadeleyi hedefliyor

Keklik salımı ve amaçları:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, ekosistemin dengesinin korunması ve tarım alanlarındaki zararlılarla doğal yollarla mücadele edilmesi amacıyla yüzlerce kınalı keklik doğaya bırakıldı. Salım çalışması, özellikle tarım ürünlerine zarar veren süne, kene, çekirge ve çeşitli zararlı böceklerin popülasyonlarının baskılanmasına katkı sağlamak amacıyla planlandı.

uyum koşulları ve salım noktaları:

Kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlayabilmesi için su kaynaklarına erişiminin kolay olduğu, besin ve barınak imkânlarının uygun olduğu bölgeler belirlendi. Salım, bu kriterler göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi; amacın hem zararlılarla mücadeleyi desteklemek hem de kekliklerin nesillerinin devamlılığını temin etmek olduğu belirtildi.

izleme, toplumsal katılım ve teşekkür:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, salınan kekliklerin gelişim süreçlerini ve yaşam alanlarını yakından takip edecek. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan, kekliklerin korunması ve yaşam alanlarının sahiplenilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. Yetkililer, projenin uygulanmasında katkı sunan kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti ve doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

İslahiye'de kınalı keklikler doğaya salındı