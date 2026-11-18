Gümüşhane'de yerel atölyeden küresel çözümlere:

Gümüşhane’de yaşayan, Mekatronik Bölümü mezunu 30 yaşındaki Yüksel Döner, üretimi durmuş veya piyasada bulunması güç hale gelmiş otomobil parçalarını 3 boyutlu yazıcı ve özel kalıp teknikleriyle yeniden üretiyor. Özellikle klasik otomobil sahiplerinin ihtiyaç duyduğu far, sinyal ve stop camları gibi parçalar üzerinde yoğunlaşan Döner, yerel taleplere pratik ve maliyet etkin çözümler sunuyor.

Çalışma süreci ve teknik adımlar:

Döner’in üretim süreci lazer tarama ile başlıyor; öncelikle mevcut parçanın dijital verileri elde ediliyor, kırık veya eksik bölgeler bilgisayar programlarında onarılıp parçanın yeniden çizimi yapılıyor. Plastik aksamlar 3D yazıcı ile, cam görünümlü parçalar ise özel kalıplar kullanılarak üretiliyor. Döner sürecin başlangıcını 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yardım amaçlı mekanik protez fikirleriyle ilişkilendiriyor; ilk 3D yazıcısını o dönemde almış ve zamanla otomotiv parçalarına odaklanmış.

Bir örnek çalışma olarak, Amerikan klasik otomobile ait arka sinyal camını bulamayan bir müşterinin talebi üzerine kırık parçaları birleştirip sağlam bir gövde oluşturulmuş; bu gövde baz alınarak kalıp ve seri üretim denemelerine başlanmış. Döner, bazı parçaların yurt dışında dahi üretiminin veya satışının olmadığını, ithalatın ise gümrük işlemleri ve vergiler nedeniyle maliyetli olduğunu vurguluyor.

Dayanıklılık testleri ve AR-GE adımları:

Ürünlerin dayanıklılığını ölçmek için farklı test yöntemleri uygulanıyor. Döner ve makine mühendisi arkadaşı Soner Bayer ile yürüttükleri AR-GE çalışmasında çeşitli malzemeler ve üretim teknikleri denendi. Ürünün ısı dayanımı pürmüz ile test edildi; yaklaşık 40 saniye boyunca ısıya dayanabildiği, belirli sürenin ardından yanma başladığı tespit edildi. Ayrıca parçanın üzerinden araç geçirilerek mekanik dayanıklılık sınandı ve esnek yapısının orijinal araçlarda kullanılan polikarbon camlara kıyasla daha dayanıklı olduğu gözlemlendi.

Şu anda üretimler deneme aşamasında ve ilerleyen süreçte gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından profesyonel bir üretim ve satış modeline geçiş hedefleniyor. Döner, amacın yalnızca parça üretmek değil; aynı zamanda araç sahiplerinin erişemediği ürünlere uygun maliyetli, kaliteli alternatifler sunmak olduğunu belirtiyor.

Yaptıkları işin en büyük ödülünün ise müşterilerin memnuniyeti olduğunu vurgulayan Döner, kırık ya da temin edilemeyen bir parçayı yeniden üreterek klasik araçların yolda kalmasını önlemeyi amaçlıyor. Gelecekte talep arttıkça üretim süreçlerini standardize edip daha geniş bir pazara hizmet vermeyi planlıyor.

GÜMÜŞHANE’DE YAŞAYAN YÜKSEL DÖNER, 3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİMİ DURDURULAN VE BULUNMASI GÜÇ OTOMOBİL PARÇALARINI YENİDEN ÜRETEREK ÇÖZÜM SUNUYOR.