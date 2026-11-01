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Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa'da Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi; araç kısa sürede alevlendi, itfaiye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa'da araç yangını:

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili alev topuna çevirdi.

müdahale ve müdahaleye ilişkin bilgiler:

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor; konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

BURSA’DA OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN, OTOMOBİLİ ALEV TOPUNA...

BURSA’DA OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU. KISA SÜREDE BÜYÜYEN YANGIN, OTOMOBİLİ ALEV TOPUNA ÇEVİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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