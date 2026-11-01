Ocakta unutulan kızartma tenceresi mutfakta yangına neden oldu

Manavgat'ta daire yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, apartmanın 1. katında mutfakta başlayan alevlerin kısa süre içinde büyümesi üzerine bildirildi.

Olay yerinde müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bildirim üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının çıktığı adres, Örnek Mahallesi 1507. sokak üzerindeki apartman olarak tespit edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına dairenin balkonundan girerek müdahale etti.

Hasar ve ilk inceleme bulguları:

İtfaiyenin çabasıyla yangın, diğer odalara ve apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede mutfak tezgahı üzerindeki kızartma tabağı ve ocak üzerinde kalan kızartma tenceresi dikkati çekti. Yangının, ocakta unutulan tencerenin yanması sonucu davlumbazı tutuşturarak mutfakta yangına yol açmış olabileceği değerlendirildi. Olayda mutfak dolapları başta olmak üzere mutfağın büyük bir bölümünde hasar meydana geldi. Yetkililer yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OCAKTA UNUTULAN KIZARTMA TENCERESİ NEDENİYLE BİR DAİREDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA DAİRENİN MUTFAK KISMINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.