Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Ocakta unutulan kızartma tenceresi mutfakta yangına neden oldu

Manavgat'ta ocakta unutulan kızartma tenceresinin tutuşması mutfakta yangına yol açtı; Antalya itfaiyesi müdahale ederek yangını sıçramadan söndürdü.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ocakta unutulan kızartma tenceresi mutfakta yangına neden oldu

Manavgat'ta daire yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, apartmanın 1. katında mutfakta başlayan alevlerin kısa süre içinde büyümesi üzerine bildirildi.

Olay yerinde müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bildirim üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının çıktığı adres, Örnek Mahallesi 1507. sokak üzerindeki apartman olarak tespit edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına dairenin balkonundan girerek müdahale etti.

Hasar ve ilk inceleme bulguları:

İtfaiyenin çabasıyla yangın, diğer odalara ve apartmandaki diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede mutfak tezgahı üzerindeki kızartma tabağı ve ocak üzerinde kalan kızartma tenceresi dikkati çekti. Yangının, ocakta unutulan tencerenin yanması sonucu davlumbazı tutuşturarak mutfakta yangına yol açmış olabileceği değerlendirildi. Olayda mutfak dolapları başta olmak üzere mutfağın büyük bir bölümünde hasar meydana geldi. Yetkililer yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OCAKTA UNUTULAN KIZARTMA TENCERESİ NEDENİYLE BİR DAİREDE YANGIN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OCAKTA UNUTULAN KIZARTMA TENCERESİ NEDENİYLE BİR DAİREDE YANGIN ÇIKTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA DAİRENİN MUTFAK KISMINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze'de insülin kıtlığı ölüm riski yaratıyor: Amir tarihi geçmiş ilaçla hayatta...
images

Zonguldak'ta geniş çaplı narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 5 tutuklama
images

Gökçeada'da acil tahliye: sahil güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaşı Çanakk...
images

Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un pabuçlu kadısı ve kurbağa kıssası

Et kampanyası markette yoğunluğa neden oldu

Mersin'den mitoloji ve mutfak vurgusuyla dört mevsim turizm tanıtımı

Kasımda turunçgil bahçelerinde kültürel ve biyolojik mücadele vurgusu

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı