Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Gökçeada'da acil tahliye: sahil güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaşı Çanakkale'ye götürdü

31 Ekim saat 02.20'de rahatsızlanan vatandaşın durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi; ekipler tahliye edip hastayı Çanakkale'de hastaneye sevk ederek tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökçeada'da acil tahliye: sahil güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaşı Çanakkale'ye götürdü

Gökçeada'da sahil güvenlik müdahalesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi, gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleştirildi. Olayla ilgili resmi bildirim üzerine ekipler sevk edildi ve hasta gerekli sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Müdahale bildirimi ve zamanlaması:

İlçede 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan vatandaşın durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bildirim sonrası harekete geçen birimler, tahliye için koordineli çalışma yürüttü.

Tahliye ve sağlık kuruluşuna sevk:

Ekiplerin gerçekleştirdiği tıbbi tahliye sonucunda vatandaş, Çanakkale'ye getirildi ve burada hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili süreç boyunca sağlık kuruluşlarının bilgilendirildiğini ve gerekli tedavinin başlatıldığını bildirdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞIN TIBBİ TAHLİYESİ SAHİL GÜVENLİK...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞIN TIBBİ TAHLİYESİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze'de insülin kıtlığı ölüm riski yaratıyor: Amir tarihi geçmiş ilaçla hayatta...
images

Zonguldak'ta geniş çaplı narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 5 tutuklama
images

Ocakta unutulan kızartma tenceresi mutfakta yangına neden oldu
images

Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'un pabuçlu kadısı ve kurbağa kıssası

Et kampanyası markette yoğunluğa neden oldu

Mersin'den mitoloji ve mutfak vurgusuyla dört mevsim turizm tanıtımı

Kasımda turunçgil bahçelerinde kültürel ve biyolojik mücadele vurgusu

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı