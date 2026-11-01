Gökçeada'da acil tahliye: sahil güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaşı Çanakkale'ye götürdü

Gökçeada'da sahil güvenlik müdahalesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi, gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleştirildi. Olayla ilgili resmi bildirim üzerine ekipler sevk edildi ve hasta gerekli sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Müdahale bildirimi ve zamanlaması:

İlçede 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan vatandaşın durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Bildirim sonrası harekete geçen birimler, tahliye için koordineli çalışma yürüttü.

Tahliye ve sağlık kuruluşuna sevk:

Ekiplerin gerçekleştirdiği tıbbi tahliye sonucunda vatandaş, Çanakkale'ye getirildi ve burada hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili süreç boyunca sağlık kuruluşlarının bilgilendirildiğini ve gerekli tedavinin başlatıldığını bildirdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞIN TIBBİ TAHLİYESİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.