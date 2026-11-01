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Şaphane'de TUS'u kazanan kurucu başhekim Dr. Enes Yıldırım'a kaymakamdan başarı belgesi

Şaphane İlçe Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Enes Yıldırım, TUS'u kazanıp uzmanlığa hazırlanırken ilçeye katkıları için Kaymakam tarafından ödüllendirildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şaphane'de TUS'u kazanan kurucu başhekim Dr. Enes Yıldırım'a kaymakamdan başarı belgesi

Şaphane İlçe Devlet Hastanesi'nde görevine veda eden başhekim onurlandırıldı

Dr. Enes Yıldırım, yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü Şaphane görevinden, TUS başarısı sonrası uzmanlık eğitimine başlamak üzere ayrılıyor. Görev sürecinde ilçede sağlık hizmetlerinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle kendisine veda ziyaretinde başarı belgesi takdim edildi.

görev süresi ve kentteki dönüşüm:

Yıldırım, 2021 yılında sağlık tesisinin İlçe Devlet Hastanesine dönüştürülmesi sürecinde kurucu başhekim olarak görev aldı. Bu görevi sırasında acil servis, diş hekimliği, dahiliye uzman polikliniği ve diyaliz hizmetlerinin ilçeye kazandırılmasına öncülük etti; bu sayede yerel sağlık altyapısında somut iyileşmeler sağlandı.

veda ziyareti ve takdir:

Görevinden ayrılmadan önce Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ı ziyaret eden Yıldırım'a, ilçede gerçekleştirdiği özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi verildi. Kaymakam Boztaş, Yıldırım'a Şaphane'ye sunduğu hizmetler için teşekkür edip yeni eğitim ve meslek hayatında başarılar diledi.

YAKLAŞIK 7 YILDIR ŞAPHANE’DE GÖREV YAPAN VE TUS’U KAZANARAK UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK OLAN...

YAKLAŞIK 7 YILDIR ŞAPHANE’DE GÖREV YAPAN VE TUS’U KAZANARAK UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYACAK OLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ENES YILDIRIM’A (SAĞDA), KAYMAKAM DAVUT BOZTAŞ (SOLDA) TARAFINDAN BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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