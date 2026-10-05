Kaymaklı'da tırın geç fark ettiği araçlar zincirleme çarpışmaya yol açtı

kaza anı kamerada:

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde seyir halindeki bir tırın, öndeki yavaşlayan araçları geç fark etmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 4 araç karıştı, ancak yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç ileri savruldu ve önündeki minibüse çarptı; minibüs de önündeki başka bir minibüse çarparak zinciri tamamladı. Kazada sadece araçlarda maddi hasar oluştu.

hasar ve soruşturma:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma sırası ve araçların birbirine çarpma anı net bir şekilde izlenebiliyor.

Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

NEVŞEHİR’DE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNDE YAVAŞLAYAN ARAÇLARI GEÇ FARK ETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI.