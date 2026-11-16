Kaynaklar yerinde değerlendiriliyor: Şehzadeler serasında binlerce çelik kökleniyor

serada üretim başladı:

Şehzadeler Belediyesi, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki belediye şantiyesi içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan serada kendi süs bitkilerini üretme çalışmalarına başladı. Proje, hem belediye bütçesine katkı sağlamak hem de ilçedeki yeşil alanların çeşitliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla hayata geçirildi.

Çelikleme yöntemiyle yürütülen üretimde, park ve bahçelerde kolayca uyum sağlayacak türler tercih edilerek bakım ve dikim süreçleri kolaylaştırılmaya çalışılıyor. Serada takip edilen süreçler sayesinde çeliklerin köklenmesi ve geliştikleri aşamalar kayıt altına alınıyor.

üretilen türler ve sayılar:

Son bir aylık dönemde serada 4 bin 943 adet çelik köklendirme işlemine alındı. Kullanılan tür ve adetler şu şekilde: 765 ateş dikeni, 765 buz çiçeği, 765 katır tırnağı, 1.233 taflan, 345 Europs, 113 gül ve 957 biberiye. Bu çeliklerin bahar aylarına kadar köklenerek dikime hazır hale gelmesi bekleniyor.

Köklenme sonrası yeterli gelişimi gösteren bitkiler, Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda kullanılacak. Bu yaklaşım, dışarıdan yapılan alımları azaltarak bakım maliyetlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

menekşe denemesi ve hedefler:

Serada yürütülen çelikleme çalışmalarının yanı sıra farklı üretim denemeleri de yapılıyor. Bu kapsamda menekşe tohumları ekilerek gelişimleri takip edilmeye başlandı; denemeler olumlu sonuç verir ise menekşe üretiminin de belediye bünyesinde sürdürülmesi planlanıyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projeyi değerlendirirken belediyenin kendi bitkisini yetiştirmenin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ilçedeki yeşil alanların geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Şimşek, "Bitkilerimizi kendi imkanlarımızla üreteceğiz" sözleriyle hedeflerini özetledi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, KARAAĞAÇLI MAHALLESİ’NDEKİ SERASINDA KENDİ SÜS BİTKİLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÜRETİME BAŞLADI. SON BİR AYDA ATEŞ DİKENİ, TAFLAN, BİBERİYE VE GÜLÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 7 FARKLI TÜRDE 4 BİN 943 BİTKİ ÇELİĞİ KÖKLENDİRİLİRKEN, YETİŞTİRİLECEK BİTKİLER İLÇENİN PARK VE BAHÇELERİNİ SÜSLEYECEK.