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Kaynarca Uzakkışla'da turuncu kodlu yağış tarım arazilerini su altında bıraktı

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısı sonrası Kaynarca Uzakkışla'da başlayan yoğun sağanak, geniş tarım arazilerini su altında bıraktı; ekipler çalışıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaynarca Uzakkışla'da turuncu kodlu yağış tarım arazilerini su altında bıraktı

Sakarya'da sağanak sonrası tarım arazileri etkilendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yayımladığı 'turuncu kodlu' uyarının ardından Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde başlayan yoğun sağanak, gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İlçeye bağlı Uzakkışla Mahallesi ve çevresinde su seviyesinin yükselmesiyle kırsal alanlarda taşkınlar görüldü.

Uzakkışla Mahallesi'nde su baskınları:

Uzakkışla Mahallesi'nde ekili ve dikili alanların bir bölümü tamamen sular altında kaldı. Üreticiler, göle dönen tarlalarda maddi zararlarla karşılaşırken, arazilerde ilk tespitlere göre kayıplar olduğu bildirildi. Bölgede yağışın aralıksız devam ettiği, su birikintilerinin geniş alanları etkilediği aktarıldı.

Müdahale ve uyarılar:

İlgili ekipler, su tahliye çalışmaları ve hasar tespiti için sahada çalışıyor. Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle yeni sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yerel yetkililer, önceliğin su tahliyesi ve zarar gören tarım alanlarının kayıt altına alınması olduğunu belirtti.

İLÇEYE BAĞLI UZAKKIŞLA MAHALLESİ’NDE YAŞANAN SU BASKINLARI NEDENİYLE GENİŞ TARIM ARAZİLERİ SULAR...

İLÇEYE BAĞLI UZAKKIŞLA MAHALLESİ’NDE YAŞANAN SU BASKINLARI NEDENİYLE GENİŞ TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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