Kayseri amatörde takımlar bol gollü başlangıç yaptı
Kayseri 1. Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan müsabakalarda takımlar toplam 44 gol üretti. Toplam 9 karşılaşma üzerinden hesaplandığında maç başına gol ortalaması yaklaşık 4,9 olarak gerçekleşti.
haftanın öne çıkan mücadeleleri:
Haftanın en gollü karşılaşmalarında Yerköyspor, deplasmanda Sosun Birlikspor'u 6-1 yenerken; Buğdaylıspor da deplasmanda Tomarza Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçlar, iki takımın hücum etkinliğini göstermekle birlikte haftanın skor açısından öne çıkan anları oldu.
hafta sonuçları:
İsmail Okumuş FK 5-0 Esen Metal SK
Tomarza Belediyespor 3-4 Buğdaylıspor
Mahrumlarspor 3-2 Sindelhöyükspor
Kayseri Ömürspor 1-1 Gültepespor
Yerköyspor 6-1 Sosun Birlikspor
Belsinspor 3-2 Sungur FK
Güneşspor 4-2 1966 Turanspor
Sindelhöyük Yıldız 2-2 Talas Anayurtspor
Yavru Aslanspor 2-1 Sarız Anadoluspor
Cırgalanspor BAY
İlk haftanın sonuçları, ligi şekillendirecek takım performansları ve gol potansiyeli hakkında fikir verirken önümüzdeki haftalarda savunma ve hücum dengesinin nasıl evrileceği merak konusu olacak.
KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME’DE 1. HAFTA MAÇLARI OYNANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!