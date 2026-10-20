Kayseri amatörde takımlar bol gollü başlangıç yaptı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 1. hafta tamamlandı. Bu sezon iki ayrı grupta oynanan müsabakalarda takımlar toplam 44 gol üretti. Toplam 9 karşılaşma üzerinden hesaplandığında maç başına gol ortalaması yaklaşık 4,9 olarak gerçekleşti.

haftanın öne çıkan mücadeleleri:

Haftanın en gollü karşılaşmalarında Yerköyspor, deplasmanda Sosun Birlikspor'u 6-1 yenerken; Buğdaylıspor da deplasmanda Tomarza Belediyespor'u 4-3 mağlup etti. Bu sonuçlar, iki takımın hücum etkinliğini göstermekle birlikte haftanın skor açısından öne çıkan anları oldu.

hafta sonuçları:

İsmail Okumuş FK 5-0 Esen Metal SK

Tomarza Belediyespor 3-4 Buğdaylıspor

Mahrumlarspor 3-2 Sindelhöyükspor

Kayseri Ömürspor 1-1 Gültepespor

Yerköyspor 6-1 Sosun Birlikspor

Belsinspor 3-2 Sungur FK

Güneşspor 4-2 1966 Turanspor

Sindelhöyük Yıldız 2-2 Talas Anayurtspor

Yavru Aslanspor 2-1 Sarız Anadoluspor

Cırgalanspor BAY

İlk haftanın sonuçları, ligi şekillendirecek takım performansları ve gol potansiyeli hakkında fikir verirken önümüzdeki haftalarda savunma ve hücum dengesinin nasıl evrileceği merak konusu olacak.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME’DE 1. HAFTA MAÇLARI OYNANDI.