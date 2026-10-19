On yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında eski eşi tutuklandı

Soruşturmanın başlangıcı:

Osmaniye’de 2016 yılında, 27 yaşındaki Mehmet Çabuk kaybolmuştu. O dönemden beri süren dosyada yeni bir gelişme, ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Aynur Çabuk’un yaptığı iddialarla gündeme geldi. Aynur Çabuk’un, ağabeyinin eski eşi İlknur D. ve onun eşi İbrahim Ozan D. tarafından öldürülmüş olabileceğine dair beyanı üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İtiraf, kazı çalışması ve bulunan kemikler:

Farklı bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D. (35)’nin savcılığa verdiği ifadede, Mehmet Çabuk’u öldürdüğünü ve cesedi annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği aktarıldı. Şüphelinin gösterdiği noktada başlatılan kazı çalışmalarında, Mehmet Çabuk’a ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Bulunan kemikler, kimlik tespiti ve inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltı, adli işlemler ve tutuklama:

Emniyet ekipleri, şüphelileri İstanbul’da gözaltına alıp Osmaniye’ye getirdi. Gözaltındaki isimlerden İlknur D. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli konumundaki kayınvalidesi Selma D. (69) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve Adli Tıp’ın kimlik tespit sonuçları, davanın seyrini belirleyecek ana unsurlar olarak sürece devam edecek.

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