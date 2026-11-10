Ayvalık'ta sağlıkta iki yeni adım: diş birimi ve anjiyo ünitesi hedefi

Ziyaretin kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı ile birlikte parti yöneticilerinden oluşan heyet, Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret etti. Görüşmede hastanenin mevcut ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik planlar masaya yatırıldı.

ele alınan projeler:

Özellikle ilçeye diş hastalıkları birimi ve anjiyo ünitesi kazandırılmasına yönelik projeler gündemin merkezindeydi. Toplantıda, diş hastalıkları ünitesi için projenin hazırlık aşamasında olduğu, anjiyo ünitesine ilişkin sürecin ise Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında bulunduğu belirtildi.

dental ve anjiyo ünitelerinin durumu:

Heyet, bu iki yatırımın Ayvalık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini artıracağı görüşünde. Diş hastalıkları birimi için proje çalışmalarının sürdüğü; anjiyo ünitesiyle ilgili başvuruların onay beklediği kaydedildi. Yetkililer, her iki projenin hayata geçirilmesinin sağlık altyapısına katkısının altını çizdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, "İl Başkanımız Mustafa Bilsem ile birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik’i ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında olan diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi projeleri başta olmak üzere hastanemizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdik. Diş hastalıkları ile ilgili ünite için proje hazırlıklar sürerken, anjiyo ünitesi ile ilgili süreç ise Sağlık Bakanlığı’nda onay bekliyor. Ayvalık Devlet Hastanemiz için çok önemli olan bu iki projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

teşkilat çalışmaları ve yerel mesaj:

Ziyaretin ardından MHP heyeti, MHP Ayvalık İlçe Başkanlığında bir araya gelerek teşkilat çalışmaları ve ilçenin gündemindeki konular hakkında istişarelerde bulundu. İlçe Başkanı Ustalı, Ayvalık ve Balıkesir'e hizmet etmeye devam edeceklerini, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yatırımlarının ilçeye kazandırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Toplantı ve hastane incelemesi, yerel sağlık yatırımlarının hızlandırılması ve projelerin takip edilmesi yönünde verilen sözlerle sonlandı; yetkililer süreçlerin yakından izleneceğini belirtti.

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