Dolar 50,2278 +0,02%
Euro 56,1779 -0,24%
Bist 11.702,60 -0,09%
Altın Gram 6.563,60 -1,22%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 89,66 -3,14%
--°

Ayvalık'ta sağlıkta iki yeni adım: diş birimi ve anjiyo ünitesi hedefi

MHP heyeti Ayvalık Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek diş hastalıkları birimi ve anjiyo ünitesi projelerini görüştü; süreçleri takip edeceklerini bildirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 16:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ayvalık'ta sağlıkta iki yeni adım: diş birimi ve anjiyo ünitesi hedefi

Ziyaretin kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı ile birlikte parti yöneticilerinden oluşan heyet, Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret etti. Görüşmede hastanenin mevcut ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik planlar masaya yatırıldı.

ele alınan projeler:

Özellikle ilçeye diş hastalıkları birimi ve anjiyo ünitesi kazandırılmasına yönelik projeler gündemin merkezindeydi. Toplantıda, diş hastalıkları ünitesi için projenin hazırlık aşamasında olduğu, anjiyo ünitesine ilişkin sürecin ise Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında bulunduğu belirtildi.

dental ve anjiyo ünitelerinin durumu:

Heyet, bu iki yatırımın Ayvalık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini artıracağı görüşünde. Diş hastalıkları birimi için proje çalışmalarının sürdüğü; anjiyo ünitesiyle ilgili başvuruların onay beklediği kaydedildi. Yetkililer, her iki projenin hayata geçirilmesinin sağlık altyapısına katkısının altını çizdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, "İl Başkanımız Mustafa Bilsem ile birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik’i ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında olan diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi projeleri başta olmak üzere hastanemizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdik. Diş hastalıkları ile ilgili ünite için proje hazırlıklar sürerken, anjiyo ünitesi ile ilgili süreç ise Sağlık Bakanlığı’nda onay bekliyor. Ayvalık Devlet Hastanemiz için çok önemli olan bu iki projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

teşkilat çalışmaları ve yerel mesaj:

Ziyaretin ardından MHP heyeti, MHP Ayvalık İlçe Başkanlığında bir araya gelerek teşkilat çalışmaları ve ilçenin gündemindeki konular hakkında istişarelerde bulundu. İlçe Başkanı Ustalı, Ayvalık ve Balıkesir'e hizmet etmeye devam edeceklerini, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yatırımlarının ilçeye kazandırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Toplantı ve hastane incelemesi, yerel sağlık yatırımlarının hızlandırılması ve projelerin takip edilmesi yönünde verilen sözlerle sonlandı; yetkililer süreçlerin yakından izleneceğini belirtti.

MHP’DEN AYVALIK DEVLET HASTANESİ İÇİN İKİ MÜJDELİ HABER

MHP’DEN AYVALIK DEVLET HASTANESİ İÇİN İKİ MÜJDELİ HABER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı
images

Sivas’ın 150 yıllık kayıp belleği albüm-arşivle aydınlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

Türk Telekom'la 5G köprüsü: Malatya'da 300 MWp GES iklim hedeflerine katkı sunacak

Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı

Mustafakemalpaşa'da Karadeniz coşkusu: Trabzonlular derneğinin yeni hizmet binası açıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu