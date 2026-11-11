Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış öncesi soba ve baca temizliği, doğru kurulum ve yakıt kullanımının önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsimi öncesinde soba ve baca kullanımından kaynaklanabilecek yangın ile karbon monoksit zehirlenmesi risklerine karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ısınma sistemlerinin daha fazla kullanılacağı dönemde alınacak basit tedbirlerin hem can hem de mal güvenliği açısından kritik olduğu vurgulandı.

soba kullanımında öncelikli tedbirler:

Büyükşehir İtfaiyesi, özellikle katı yakıtla ısınan konutlarda düzenli baca temizliği, doğru soba kurulumu ve uygun yakıt seçimi konularına dikkat çekti. Renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesi güç olan karbon monoksitin hatalı kullanım ve tıkanmış bacalar nedeniyle yaşam alanlarında birikebileceği, bu nedenle soba bağlantılarının kontrol edilmesinin hayati olduğu belirtildi. Ayrıca yatmadan önce sobanın yanmaya devam etmesinin oluşturduğu tehlikeye karşı uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

baca ve doğal gaz tesisatı kontrolleri:

Baca çekişinin yeterli olması, soba borularının uygun uzunlukta ve doğru şekilde yerleştirilmesi, baca ve bağlantı elemanlarının tıkanıklık ve hasar açısından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. İtfaiye, baca temizliği ve montaj işlerinin işin uzmanı, yetkili ve sertifikalı kişi ya da kuruluşlara yaptırılmasını özellikle önerdi. Doğal gaz kullanılan konutlarda ise tesisat ve cihaz bakımlarının düzenli olarak yapılması, olası gaz sızıntılarına karşı erken müdahale için önem taşıdığı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış aylarında artış gösteren soba kaynaklı zehirlenme ve baca kaynaklı yangınların önüne geçmek amacıyla vatandaşları zamanında önlem almaya çağırdı. Yapılacak basit ama hayati kontrollerin can ve mal güvenliğinin korunmasında büyük rol oynadığı yeniden hatırlatıldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SOBA VE BACA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SOBA VE BACA KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK YANGIN VE KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ RİSKLERİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da bağışçı ailelerine vefa ziyareti
images

Manisa büyükşehir evden hastaneye ücretsiz ve güvenli ulaşım sağlıyor
images

Bursalı ÜÇEL Kauçuk Las Vegas'ta küresel iş birliklerini genişletme peşinde
images

Birinci basamaktan hastaneye MHRS ile doğrudan randevu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derik'te görev ve anıların izinde: Muhammed Fatih Safitürk 10. yılda anıldı

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor

Turbeldak'la kurudere-karagöl'de Atatürk için 13 kilometrelik anma yürüyüşü

Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi