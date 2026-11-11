Kayseri itfaiyesi kışa hazırlık için soba ve baca tedbirleri çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsimi öncesinde soba ve baca kullanımından kaynaklanabilecek yangın ile karbon monoksit zehirlenmesi risklerine karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ısınma sistemlerinin daha fazla kullanılacağı dönemde alınacak basit tedbirlerin hem can hem de mal güvenliği açısından kritik olduğu vurgulandı.

soba kullanımında öncelikli tedbirler:

Büyükşehir İtfaiyesi, özellikle katı yakıtla ısınan konutlarda düzenli baca temizliği, doğru soba kurulumu ve uygun yakıt seçimi konularına dikkat çekti. Renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesi güç olan karbon monoksitin hatalı kullanım ve tıkanmış bacalar nedeniyle yaşam alanlarında birikebileceği, bu nedenle soba bağlantılarının kontrol edilmesinin hayati olduğu belirtildi. Ayrıca yatmadan önce sobanın yanmaya devam etmesinin oluşturduğu tehlikeye karşı uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

baca ve doğal gaz tesisatı kontrolleri:

Baca çekişinin yeterli olması, soba borularının uygun uzunlukta ve doğru şekilde yerleştirilmesi, baca ve bağlantı elemanlarının tıkanıklık ve hasar açısından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi. İtfaiye, baca temizliği ve montaj işlerinin işin uzmanı, yetkili ve sertifikalı kişi ya da kuruluşlara yaptırılmasını özellikle önerdi. Doğal gaz kullanılan konutlarda ise tesisat ve cihaz bakımlarının düzenli olarak yapılması, olası gaz sızıntılarına karşı erken müdahale için önem taşıdığı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış aylarında artış gösteren soba kaynaklı zehirlenme ve baca kaynaklı yangınların önüne geçmek amacıyla vatandaşları zamanında önlem almaya çağırdı. Yapılacak basit ama hayati kontrollerin can ve mal güvenliğinin korunmasında büyük rol oynadığı yeniden hatırlatıldı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE SOBA VE BACA KULLANIMINDAN KAYNAKLANABİLECEK YANGIN VE KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ RİSKLERİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.