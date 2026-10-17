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Kayseri itfaiyesi TPAO üretim sahalarında 15 günlük yangın ve acil durum eğitimi verdi

Kayseri İtfaiye ekipleri, TPAO talebiyle Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin üretim sahalarında 15 gün süren yangın, acil durum ve müdahale eğitimi verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri itfaiyesi TPAO üretim sahalarında 15 günlük yangın ve acil durum eğitimi verdi

Kayseri itfaiyesi bölge illerde kapsamlı eğitim gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından iletilen talep doğrultusunda Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin’deki üretim sahalarında 15 gün süreyle kapsamlı yangın güvenliği ve acil durum müdahale eğitimleri düzenledi. Çalışmalar, hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla personelin müdahale kapasitesini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitimin amacı ve uygulama kadrosu:

Eğitimler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amirliği Personeli Kürşat Maraşlı ile Merkez Grup Amirliği Personeli Tayfun Uçkun tarafından yürütüldü. Amaç, üretim sahalarında görev yapan personelin olası yangın, trafik kazası ve diğer acil durumlarda hazırlıklı olmasını sağlamak; mevcut ekipmanların etkin kullanımını ve müdahale süreçlerinin güvenli biçimde yürütülmesini sağlamaktı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Teorik oturumlarda; 112 Acil Çağrı Merkezine doğru ve sağlıklı ihbarda bulunma, yanma ve yangının oluşumu, yangın sınıfları, yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemler, acil durum müdahale ekiplerinin görev tanımları ve portatif yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı gibi temel konular işlendi. Ayrıca temiz hava solunum cihazları ve acil kaçış maskelerinin kullanım amaçları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Uygulamalı bölümlerde ise katılımcılara ekipmanların doğru kullanım teknikleri gösterildi; personel bu donanımları yakından tanıma ve deneyim kazanma fırsatı buldu. Üretim sahalarındaki yangın söndürme sistemleri test edildi; yangın hortumları, hidrantlar ve yangın söndürme cihazları tek tek kontrol edilerek kullanılabilirlikleri değerlendirildi.

Endüstriyel üretim sahalarının taşıdığı riskler göz önünde bulundurularak, arama-kurtarma ve söndürme ekiplerine endüstriyel yangınlara yönelik doğru ve güvenli müdahale yöntemleri anlatıldı ve bunlar uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi. Bu sayede mevcut acil durum ekiplerinin bilgi ve uygulama becerilerinde somut iyileşme hedeflendi.

Mutfak, LPG ve trafik kazalarına özel tatbikatlar:

Program kapsamında kamp alanları ve idari binalarda görev yapan aşçı ekiplerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Bu oturumlarda mutfak yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ile LPG tüpü kaynaklı yangınlarda doğru müdahale adımları uygulamalı olarak gösterildi. Gaz kaynaklı yangınların başlangıç aşamasında izlenecek güvenli müdahale yöntemleri pratik senaryolarla aktarıldı.

Eğitim programı ayrıca trafik kazalarına ilişkin müdahale tekniklerini de kapsadı. Saha personeline, kaza anında doğru müdahale yöntemleri uygulamalı şekilde anlatıldı; sedye bulunmayan durumlar için kazazedelerin insan gücüyle güvenli taşınmasına yönelik teknikler gösterildi ve denendi. Bu çalışmayla personelin hem kendi güvenliğini koruyarak hem de kazazedelere hızlı ve koordineli destek sağlama yeteneği artırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ın destekleriyle araç ve ekipman filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiren Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın, kaza, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara etkin müdahalenin yanı sıra eğitim, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerini de düzenli şekilde sürdürüyor.

TPAO çalışanları, 15 gün süren eğitim ve denetim etkinlikleri sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışma, Kayseri İtfaiyesi bilgi ve tecrübesinin farklı illerdeki üretim sahalarına taşınmasının yanı sıra kurumlar arası iş birliğinin iş sağlığı, güvenliği ve acil durumlara hazırlık açısından önemini bir kez daha gösterdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI; TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI; TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO) TARAFINDAN İLETİLEN TALEP DOĞRULTUSUNDA BATMAN, SİİRT, DİYARBAKIR VE MARDİN’DEKİ ÜRETİM SAHALARINDA 15 GÜN BOYUNCA KAPSAMLI YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM MÜDAHALE EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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